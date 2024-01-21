Астрономы нашли первобытную галактику из темной материи без звезд

J0613+52 не похожа ни на одну другую галактику, которую мы когда-либо видели раньше. В ней не образуются звезды, а ее состав почти полностью состоит из темной материи. Это говорит о том, что галактика очень молода и еще не успела эволюционировать в более типичную галактику.

Открытие J0613+52 — это большой прорыв в нашем понимании формирования галактик. Оно позволяет предположить, что в мире может существовать гораздо больше галактик из темной материи, которые мы еще не обнаружили. Эти галактики могут дать важные подсказки о природе темной материи и ранней истории Вселенной.

Астрономы, обнаружившие J0613+52, сейчас используют новый телескоп ALPACA (Advanced L-Band Phased Array Camera for Astronomy) для более детального изучения галактики.