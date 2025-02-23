Астрономы нашли «вонючий» способ обнаружения непригодных для жизни планет

Найти жизнь на других планетах очень сложно. Такие телескопы, как «Джеймс Уэбб» и будущая обсерватория Habitable Worlds Observatory, могут просканировать лишь ограниченное число экзопланет на наличие признаков жизни, поэтому ученым нужны способы отсеять маловероятных кандидатов. Один из методов — проверка наличия водяного пара, который повышает вероятность того, что планета может поддерживать жизнь. Однако с большого расстояния даже Земля и Венера — одна пригодная для жизни, другая крайне враждебная — выглядят одинаково.

Диоксид серы дает новую подсказку. На влажных, благоприятных для жизни планетах дождь удаляет диоксид серы из атмосферы. На очень горячих планетах, таких как Венера, газ опускается в нижние слои, поэтому его трудно обнаружить. Но на сухих, непригодных для жизни планетах, вращающихся вокруг красных карликовых звезд, диоксид серы задерживается в верхних слоях атмосферы. Если астрономы найдут вокруг красного карлика каменистую планету с большим количеством SO₂, то, скорее всего, она слишком сухая и горячая для жизни.