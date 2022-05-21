Астрономы научились изучать быстрые радиовсплески ранее невозможным способом

Необычные всплески в космосе производят небесные тела, такие как нейтронные или коллапсировавшие звезды, называемые магнетарами, заключенные в экстремальные магнитные поля. Эти поля настолько сильны, что превращают вакуум в космосе в экзотическую плазму, состоящую из материи и антиматерии в виде пар отрицательно заряженных электронов и положительно заряженных позитронов, согласно теории квантовой электродинамики (QED). Считается, что выбросы этих пар ответственны за мощные быстрые радиовсплески.

Уникальное моделирование, предложенное в статье, создает парную плазму высокой плотности QED путем столкновения лазера с плотным электронным пучком, движущимся со скоростью, близкой к скорости света. Этот подход является экономически эффективным по сравнению с обычно предлагаемым методом столкновения сверхмощных лазеров для создания каскадов QED.

“Сегодня нет достаточно мощных лазеров, чтобы достичь этого, а их создание может обойтись в миллиарды долларов", - сказали авторы работы. “Следствием нашего исследования является то, что поддержка этого подхода может сэкономить много денег”*.

Общая цель этого исследования - понять, как тела, подобные магнетарам, создают парную плазму и к чему приводит новая ветка физики, связанная с быстрыми радиовсплесками