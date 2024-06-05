Астрономы назвали Южный полюс Луны лучшим местом для будущей базы

Опубликовано 05 июня 2024, 00:45
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Астрономы назвали Южный полюс Луны лучшим местом для будущей базыВозможно, там есть вода
Астрономы из Университета Бэйлора в США рассчитали наилучше место для высадки астронавтов на Луну и развёртывания баз.
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В журнале The Astronomical Journal учёные отметили, что лучшей территорией в этом отношении является Южный полюс Луны. Причина — оптимальные добыча и очищение воды для употребления и удобное управление водными ресурсами в целом.
За основу исследований были взяты текущие оценки потребления воды американскими домохозяйствами, что составляет порядка 100 галлонов в день на одного человека. В 100 галлонов входит вода, которая используется не только для питья и приготовления пищи, но и для туалета, стирки, уборки дома. В расчёты вошло также использование воды для сельскохозяйственных, технических и прочих нужд лунной базы.
Расчёты касаются лунной базы на 100 человек размером 500х100х6 метров.