Астрономы назвали Южный полюс Луны лучшим местом для будущей базы

В журнале The Astronomical Journal учёные отметили, что лучшей территорией в этом отношении является Южный полюс Луны. Причина — оптимальные добыча и очищение воды для употребления и удобное управление водными ресурсами в целом.

За основу исследований были взяты текущие оценки потребления воды американскими домохозяйствами, что составляет порядка 100 галлонов в день на одного человека. В 100 галлонов входит вода, которая используется не только для питья и приготовления пищи, но и для туалета, стирки, уборки дома. В расчёты вошло также использование воды для сельскохозяйственных, технических и прочих нужд лунной базы.

Расчёты касаются лунной базы на 100 человек размером 500х100х6 метров.