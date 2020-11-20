Астрономы не смогли объяснить половину света во Вселенной

Изучая снимки с станция New Horizons, исследователи учли каждый известный источник света, однако половина излучения осталась неясной природы. Это говорит либо о неизвестном феномене, либо об ограничениях наших технологий, либо о том и другом. Отмечается, что количество необъяснимого света было равно тому, что исходит от всех известных галактик.

Исследователи выдвинули несколько версий, которые могли бы разъяснить ситуацию. Во-первых, свет могут испускать ранее не обнаруженные галактики и блуждающие звёзды. Земные телескопы, по всему видимому, просто не могут их засечь. Во-вторых, причиной такого эффекта может быть пыль в космосе. В-третьих, мы могли столкнуться с неизвестным пока феноменом.