Астрономы обнаружили черную дыру со странной осью вращения

Система называется MAXI J1820+70 и содержит небольшую черную дыру (примерно в восемь раз массивнее Солнца) и звезду, которая раза в два меньше Солнца. Астрофизики недавно вычислили, что эта черная дыра вращается под неудобным углом по сравнению со всем, что вращается вокруг нее; исследователи считают, что ее наклон может быть пережитком того, как объект “родился”, в результате смерти звезды.

Черная дыра благодаря своему сильному гравитационному полю медленно вытягивает материал с соседней звезды, формируя аккреционный диск. Часть материала звезды поглощается черной дырой, но часть выбрасывается в виде двух мощных струй материала, извергающихся со скоростью около 80% скорости света.

Посмотрев на угол наклона этих струй и наклон орбитальной плоскости системы, исследователи выяснили, что ось вращения черной дыры отличается от угла выпускаемых струй примерно на 40 градусов.

По словам исследователей, вероятно, существует больше таких смещенных черных дыр, но их трудно измерить. Команда планирует искать их и дальше, а также изучать структуру этой дыры, используя данные нового спутника НАСА IXPE, запущенного в декабре 2021 года, чтобы лучше понять, как ее наклон стал таким экстремальным.