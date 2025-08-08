Астрономы обнаружили черную дыру… в 36 миллиардов солнечных масс

Эта «спящая» черная дыра не поглощает активно вещество, как многие другие. Например, черная дыра в центре Млечного Пути, Стрелец A*, имеет массу всего около 4 миллионов солнц и тоже считается «спящей».

Ученые считают, что размер черной дыры связан с размером ее галактики: чем больше галактика, тем крупнее ее черная дыра. При росте галактик вещество направляется к черной дыре и питает ее рост. При этом часть вещества светится яркими вспышками — квазарами, которые влияют на формирование новых звезд в галактиках.

Для измерения массы этой черной дыры ученые использовали эффект искривления света — гравитационное линзирование. Свет от далекой галактики искривляется вокруг ближайшей, создавая почти идеальное кольцо — так называемое «кольцо Эйнштейна». Анализируя это и скорость движения звезд, ученые с уверенностью подтвердили наличие гигантской черной дыры.