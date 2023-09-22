Астрономы обнаружили экзопланету из металла, которая вращается вокруг своего светила с невероятной скоростью

Эта экзопланета вращается вокруг красного карлика Глизе 367 в созвездии Паруса и находится примерно в 31 световом годе от Земли. Ученые выяснили, что Глизе 367 b имеет примерно тот же размер, что и наш мир, но плотнее в 2 раза. А её принципиальное отличие в том, что это шар из твёрдого металла.

Ещё одним ключевым отличием Тахая является огромная скорость вращения вокруг своего светила. Год на экзопланете длится всего 7,7 земного часа.

Что это за астрономический объект, точно пока непонятно. Ведущий автор исследования Элиза Гоффо в журнале The Astrophysical Journal Letters (TAJL) предположила, что нынешний вид Глизе 367 b — результат катастрофы планетарного масштаба, в силу которой планета лишилась каменистой мантии и осталось только железное ядро. Согласно другой гипотезе, ранее Тахай была газовым гигантом вроде Нептуна, но в какой-то момент слишком близко переместилась к звезде и потеряла всю атмосферу, сохранился только плотный металлический центр.