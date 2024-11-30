Астрономы обнаружили источник загадочного всплеска энергии

Всплеск энергии, названный GLEAM-X J0704−37, исходит с окраины нашей галактики, в созвездии Корма, на расстоянии около 5 000 световых лет, где меньше звезд, что облегчило определение источника. Исследователи проследили импульс до карликовой звезды М в бинарной системе, вероятно, в паре с белым карликом. Это открытие дает первую четкую связь между долгопериодическими радиопереходными процессами и такими звездными системами.

Обширный архив данных MWA объемом 55 петабайт сыграл решающую роль в этом открытии, позволив астрономам изучить ранее скрытые космические явления. Продолжающиеся наблюдения команды направлены на подтверждение природы системы и дальнейшее объяснение этих экстремальных астрофизических явлений.