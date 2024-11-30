Астрономы обнаружили источник загадочного всплеска энергии

Опубликовано 30 ноября 2024, 12:001 мин.
Астрономы обнаружили источник загадочного всплеска энергииДолгопериодических радиопереходных процессов
Астрономы из ICRAR сделали важное открытие, которое может объяснить редкое астрофизическое явление, известное как «долгопериодические радиопереходные процессы». Используя архивные данные телескопа Murchison Widefield Array (MWA), ученые обнаружили импульс энергии каждые три часа длительностью 30−60 секунд — это самый длиннопериодный радиопереходный процесс из когда-либо обнаруженных.
Всплеск энергии, названный GLEAM-X J0704−37, исходит с окраины нашей галактики, в созвездии Корма, на расстоянии около 5 000 световых лет, где меньше звезд, что облегчило определение источника. Исследователи проследили импульс до карликовой звезды М в бинарной системе, вероятно, в паре с белым карликом. Это открытие дает первую четкую связь между долгопериодическими радиопереходными процессами и такими звездными системами.
Обширный архив данных MWA объемом 55 петабайт сыграл решающую роль в этом открытии, позволив астрономам изучить ранее скрытые космические явления. Продолжающиеся наблюдения команды направлены на подтверждение природы системы и дальнейшее объяснение этих экстремальных астрофизических явлений.
Автор:Максим Многословный