Астрономы обнаружили новый пульсар в остатках сверхновой

Пульсары — это высокомагнитные нейтронные звезды, которые испускают узкий луч электромагнитного излучения. Эти объекты обычно обнаруживаются по коротким радиоимпульсам, но некоторые из них также можно наблюдать с помощью оптических, рентгеновских и гамма-лучевых телескопов.

Пульсары, связанные с остатками сверхновых, редки, и до сих пор таких объектов было обнаружено всего несколько десятков. Такие открытия важны для астрономов, так как они могут помочь лучше понять историю формирования пульсаров и механизмы взрывов сверхновых.

Группа астрономов под руководством Адеела Ахмада из Западного Сиднея использовала радиотелескоп Murriyang, чтобы обнаружить пульсар PSR J1631−4722 в остатках сверхновой SNR G336.7+0.5. Пульсар имеет период вращения 118 миллисекунд и высокую дисперсию, что делает его одним из немногих известных сильно рассеянных пульсаров.

Дистанция до пульсара составляет около 22 800 световых лет, а остатки сверхновой находятся на расстоянии от 22 100 до 29 700 световых лет. Изучение показало, что пульсар удаляется от места взрыва сверхновой.