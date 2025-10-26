Наука и технологии
Опубликовано 26 октября 2025, 15:45
2 мин.

Астрономы обнаружили суперземлю недалеко от Солнечной системы

Это один самых перспективных объектов для поиска жизни
По информации издания Naked Science, за последние 20 лет астрономы, используя наземные обсерватории, обнаружили потенциально обитаемую суперземлю Gliese 251 с (GJ 251 c). Планета находится в созвездии Близнецов, на расстоянии 18 световых лет от Земли, и вращается вокруг красного карлика. По мнению учёных, этот космический объект — многообещающий кандидат для поиска внеземной жизни, и один из самых перспективных.
© University of California Irvine

Как отмечается, суперземли — каменистые планеты с массой больше земной, но меньше массы Нептуна. Как правило, такие небесные тела формируются вокруг звёзд с высоким содержанием металлов, но весьма редко встречаются у тусклых звёзд М-типа, таких как красные карлики. Несмотря на низкую металличность и светимость, 1,5% от солнечной, красные карлики представляют интерес для поиска пригодных для жизни планет из-за их компактных размеров и способности удерживать тепло на каменистых объектах.

У звезды GJ 251 обнаружены две суперземли: уже известная GJ 251 b, открытая в 2020 году, совершающая оборот за 14,2 дня, и GJ 251 c, находящаяся в обитаемой зоне и имеющая орбитальный период в 53,6 дня. Масса этой плагнеты примерно в 3,8 раза превышает массу Земли.

Для выявления объекта исследователи проанализировали данные пяти спектрографов (HIRES, CARMENES, SPIRou, HPF, NEID), включающие более 900 измерений лучевой скорости, начиная с конца 1990-х и до начала 2024 года. Для исключения ложных сигналов применялись гауссовские методы.

Исследование подтвердило наличие двух планет с периодами в 14 и 54 дня, а также выявило дополнительные колебания, вызванные активностью карлика. GJ 251 c в настоящее время является наиболее перспективным кандидатом для получения прямых изображений с помощью обсерваторий нового поколения, таких как ELT, TMT и GMT. В будущем планируется изучение атмосферы открытой планеты, климата и условий на поверхности, что может привести к прямым поискам признаков жизни.