Астрономы обнаружили суперземлю недалеко от Солнечной системы

Как отмечается, суперземли — каменистые планеты с массой больше земной, но меньше массы Нептуна. Как правило, такие небесные тела формируются вокруг звёзд с высоким содержанием металлов, но весьма редко встречаются у тусклых звёзд М-типа, таких как красные карлики. Несмотря на низкую металличность и светимость, 1,5% от солнечной, красные карлики представляют интерес для поиска пригодных для жизни планет из-за их компактных размеров и способности удерживать тепло на каменистых объектах.

У звезды GJ 251 обнаружены две суперземли: уже известная GJ 251 b, открытая в 2020 году, совершающая оборот за 14,2 дня, и GJ 251 c, находящаяся в обитаемой зоне и имеющая орбитальный период в 53,6 дня. Масса этой плагнеты примерно в 3,8 раза превышает массу Земли.

Для выявления объекта исследователи проанализировали данные пяти спектрографов (HIRES, CARMENES, SPIRou, HPF, NEID), включающие более 900 измерений лучевой скорости, начиная с конца 1990-х и до начала 2024 года. Для исключения ложных сигналов применялись гауссовские методы.

Исследование подтвердило наличие двух планет с периодами в 14 и 54 дня, а также выявило дополнительные колебания, вызванные активностью карлика. GJ 251 c в настоящее время является наиболее перспективным кандидатом для получения прямых изображений с помощью обсерваторий нового поколения, таких как ELT, TMT и GMT. В будущем планируется изучение атмосферы открытой планеты, климата и условий на поверхности, что может привести к прямым поискам признаков жизни.