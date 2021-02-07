Астрономы обнаружили троянский астероид на орбите Земли

В точках Лагранжа тело с пренебрежимо малой массой по сравнению с двумя основными в системе (Земля и Солнце, например) может оставаться неподвижным относительно этих тел. Например у Юпитера есть более 9000 троянских астероидов. У Земли был только один подтверждённый.

Теперь, похоже, учёные нашли второй такой. Объект назвали 2020 XL5. На гифке ниже бирюзовым показана орбита астероида.