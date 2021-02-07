Наука и технологии
Сегодня в 17:51
Астрономы обнаружили троянский астероид на орбите Земли
Второй такой
Астрономы обнаружили на орбите Земли троянский астероид. Так называют астероиды, которые находятся в окрестностях точек Лагранжа, и, как следует из этого, в орбитальном резонансе планет или их спутников.
В точках Лагранжа тело с пренебрежимо малой массой по сравнению с двумя основными в системе (Земля и Солнце, например) может оставаться неподвижным относительно этих тел. Например у Юпитера есть более 9000 троянских астероидов. У Земли был только один подтверждённый.
Теперь, похоже, учёные нашли второй такой. Объект назвали 2020 XL5. На гифке ниже бирюзовым показана орбита астероида.
ScienceAlert
Моделирование учёных показало, что в ближайшие несколько тысяч лет астероид будет находиться над и под плоскостью орбиты Венеры при прохождении через неё, не давая планете внести возмущения в свою орбиту.