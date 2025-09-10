Астрономы обнаружили уникальный аномально повторяющийся гамма-всплеск

GRB 25 0702B был впервые обнаружен космическим телескопом Ферми 2 июля 2025 года, но его точное местоположение оставалось неизвестным. На следующий день Very Large Telescope в Чили с помощью инфракрасной камеры HAWK-I определил источник за пределами Млечного Пути, что позже подтвердил космический телескоп Хаббл.

Всплеск длился около суток, что в 100−1000 раз дольше обычных гамма-всплесков. Он также повторялся, что крайне необычно, поскольку такие события катастрофичны и не могут происходить повторно.

Точные причины необычного GRB 25 0702B пока неизвестны. Возможно, это связано с коллапсом массивной звезды или разрушением звезды чёрной дырой, но ни один из сценариев полностью не объясняет все особенности наблюдаемого всплеска.

Команда астрономов продолжает наблюдения за этим объектом с помощью VLT и телескопа Джеймса Уэбба.