Астрономы обнаружили звезду-вампир, которая лишила атмосферы своего "партнера"

Но большинство черных дыр на самом деле тихие, и поэтому их очень трудно обнаружить. Астрономы полагают, что открытие HR 6819 в 2020 году даст полезные подсказки о том, где могут скрываться по крайней мере некоторые из действительно темных черных дыр.

Две группы астрономов решили работать вместе, собирая новые данные наблюдений с помощью Очень большого телескопа и Интерферометра Очень большого телескопа Европейской космической обсерватории. Данные показали, что две звезды разделены всего лишь одной третью расстояния между Землей и Солнцем. Не было ни яркой звезды-компаньона с более широкой орбитой, ни черной дыры.

“Мы “поймали” эту бинарную систему в момент вскоре после того, как одна из звезд высосала атмосферу из своей звезды-компаньона”, - говорит соавтор Джулия Боденштайнер, научный сотрудник ESO в Германии. По словам астрономов, это обычное явление в тесных бинарных системах, которое иногда называют "звездным вампиризмом".

Пример звездного вампиризма сам по себе является интересной находкой, поскольку эта фаза звездной эволюции относительно коротка и, следовательно, ее очень трудно обнаружить. Дальнейшее изучение HR 6819 может пролить свет на то, как звездный вампиризм может повлиять на эволюцию массивных звезд.