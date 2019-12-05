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Астрономы открыли черную дыру, весом в миллиарды Солнц
И в целом, являющуюся рекордсменом среди себе подобных
В журнале The Astrophysical Journal была опубликована в статья, которой рассказывается о новом открытии астрономов, обнаруживших рекордно тяжелую черную дыру. Ее масса составляет 40 млрд масс Солнц, а расположен объект в галактике Holm 15A в 85 млн световых лет от Земли.
Ученые сумели обнаружить сверхмассивный космический объект в ходе наблюдений за движением звезд в галактике, в которой черная дыра находится. Так, ее масса вдвое больше, чем у предыдущих рекордсменов среди черных дыр, при этом новое открытие ученых 10 000 раз массивнее, чем черная дыра Стрелец А* в центре Млечного пути.
Важно отметить, что у астроном нет какого-либо инструмента, чтобы точно взвесить массу черной дыры — для этих целей они используют косвенные признаки. Вполне вероятно, что ситуацию сможет исправить скорый запуск телескопа Event Horizon Telescope.