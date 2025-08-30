Астрономы подтвердили, что сейчас наиболее опасна для Земли область Солнца 4197

Речь идёт об области Солнца 4197, которая стала одной из крупнейших за последние годы. Она сейчас находится прямо между Солнцем и Землёй, на линии Солнце-Земля, и из-за этого может представлять угрозу для нашей планеты в ближайшие два дня. Раньше эту область называли Beta-Gamma, но теперь она получила более высокую категорию и называется Beta-Gamma-Delta, «то есть достигла высшего уровня размера и сложности, который только может иметь группа пятен на Солнце», сообщают учёные.

Пока эта область не вызвала больших вспышек на Солнце, но вокруг неё нагревается солнечная корона. За последние несколько дней тепловое излучение короны выросло в 3-5 раз, и обычно такое увеличение тепла наблюдается перед мощными вспышками на Солнце. Но как именно это происходит, учёные точно не знают, так как изучение этих явлений пока технически невозможно.

Из-за процессов в области Солнца 4197 прогнозируется высокая вероятность сильных солнечных вспышек, которые могут быть крайне опасными.

«В этой связи сегодня, как и последние 2 дня, мировыми агентствами вновь выставлены максимальные за это лето вероятности вспышек высшего балла X, достигающие по некоторым оценкам 60-80 %», — подчёркивают астрономы.