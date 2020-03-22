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Астрономы показали снимки потенциально опасного астероида
Он пролетит мимо Земли в апреле
Астрономы показали снимки потенциально опасного астероида — он пролетит мимо Земли на расстоянии 6,3 млн километра в апреле.
Астероид (52768) 1998 OR2 относится к категории потенциально опасных. Его размер точно неизвестен, но определяется в диапазоне от 1,84 километра до 4,11 километра.
Снимки объекта сделали астрономы-участники «Проекта Виртуальный телескоп». Они получили серию изображений благодаря 180-секундной экспозиции. Астероид на снимках виден как яркая точка, которая меняет своё положение относительно звёзд.
Giant 'potentially hazardous' asteroid will fly safely by Earth in April https://t.co/KlvtBoI3aF pic.twitter.com/xr2bGSZZuF— SPACE.com (@SPACEdotcom) March 20, 2020
Объект пролетит мимо Земли 29 апреля в 12:56 по московскому времени. Он будет находиться в 16 раз дальше от планеты, чем Луна. Следующее сближение астероида с Землёй произойдет 18 мая 2031 года.