Астрономы показали снимки потенциально опасного астероида

Астероид (52768) 1998 OR2 относится к категории потенциально опасных. Его размер точно неизвестен, но определяется в диапазоне от 1,84 километра до 4,11 километра.

Снимки объекта сделали астрономы-участники «Проекта Виртуальный телескоп». Они получили серию изображений благодаря 180-секундной экспозиции. Астероид на снимках виден как яркая точка, которая меняет своё положение относительно звёзд.