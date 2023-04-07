Астрономы попросили людей не искать метеориты с помощью магнитов

Один из таких метеоритов — «Чёрная красавица», найденный в Сахаре в 2011 году. Он содержит воду и минералы, которые должны были запечатлеть влияние магнитного поля Марса. Однако исследования показали, что эти данные были стёрты под воздействием куда более сильного магнитного поля.

Учёные провели эксперименты с земными базальтами, богатыми железом. Их размещали на разной дистанции от неодимового магнита. После этого делали срезы и определяли ориентацию намагниченных частиц. Оказалось, что магниты меняют ориентацию намагниченных частиц. Это приводит к потере научной ценности образцов. Поэтому учёные призывают охотников за метеоритами не использовать магнитные детекторы.