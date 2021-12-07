Астрономы предположили, что гелиосфера может выглядеть как круассан

Если судить по итогам моделирования, то можно сказать, что гелиосфера не является стабильной. Предыдущие модели воссоздавали её в виде кометы с хвостом-джетом. Сейчас же оказывается, что она больше похоже на круассан или пончик.

Объясняется нестабильность гелиосферы наличием потоков нейтральных частиц водорода. Когда эти частицы сталкиваются с гелиосферой, они изменяют её форму.