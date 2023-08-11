Астрономы рассказали, где в России можно будет увидеть звездопад Персеиды

Метеорный поток Персеиды достигнет своего пика с 11 на 12 августа. В эту ночь Луна не помешает наблюдениям звездопада, так как близка к новолунию. Прогнозируется до 100 метеоров в час, их можно будет увидеть при хорошей погоде и без светового загрязнения городской местности.

Название потока связано с созвездием Персей, откуда кажется, что метеоры исходят. В России его лучше всего будет видно на границе созвездий Персей, Жираф и Кассиопея. Наблюдать звездопад можно будет с вечера до рассвета, а пик наблюдения придётся на ночь.

Метеоры, Персеиды — это яркие белые вспышки, мгновенно озаряющие небо. Некоторые из них светятся особенно ярко, оставляя впечатляющие следы. Лучшие места для наблюдения — подальше от городского освещения, на расстоянии около 30 км от населённых пунктов. Для наблюдения звездопада специальное оборудование не понадобится.