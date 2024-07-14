Астрономы рассказали, как галактики остаются в живых

Эти струи, пульсирующие в результате активности черной дыры, генерируют ударные фронты, которые колеблются и выбрасывают энергию в окружающее галактику пространство. Этот процесс, похожий на дыхание, регулирует приток газа, который галактики поглощают для образования звезд, тем самым предотвращая их неконтролируемый рост.

В исследовании, проведенном под руководством аспиранта Карла Ричардса, с помощью передового моделирования было показано, как эти струи в условиях высокого давления создают пульсации давления, которые подавляют аккрецию газа и последующее звездообразование. Этот механизм помогает галактикам избежать преждевременного старения и объясняет, почему они не так велики, как первоначально предсказывали только гравитационные силы.