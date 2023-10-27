Астрономы рассказали, когда россияне смогут увидеть лунное затмение

Вечером 28 октября, каждый в России сможет наблюдать частное затмение Луны. Важно понимать, что затмения происходят не так часто, примерно два раза в полгода. Их появление связано с выстраиванием в линию Солнца, Земли и Луны. В это время, Земля находится между Солнцем и Луной, создавая затмение. На предстоящем событии, Луна пройдёт через северную часть Земной тени с 22:35 до 23:53 по московскому времени.

Лунное затмение видно на всех территориях России, где Луна в данный момент выше горизонта. В этот раз все фазы затмения будут хорошо наблюдаемыми. Наибольшая теневая фаза затмения, всего 0,12, ожидается в 23:14 мск. Затмение начнётся в 21:01 мск и продлится около 4,5 часов. Однако важно помнить, что это будет частным затмением, где всего 12% видимого диаметра Луны погрузится в земную тень.