Астрономы рассказали о звёздах-«маньяках»

Кратко и очень красочно об открытии рассказывает издание The Futurism. Журналисты отмечают, что звёзды в таких системах выступают как маньяки наподобие Ганнибала Лектера.

Исследователи изучили данные от космического телескопа Gaia, чтобы определить элементный состав атмосфер, окружающих четырёх белых карликов. Там учёные обнаружили свидетельства присутствия металлов, которые обычно находят на планетах земной группы. Как пишет The Futurism, звезда «носит» останки бывших планет, как серийный убийца — кожу своих жертв.

Изученные исследователями белые карлики когда-то, как и Солнце, были центрами своих систем. Затем они начали умирать и разрывать на части планеты. В итоге кора планет просто оказалась поглощена атмосферой умирающих звёзд.