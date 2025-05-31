Наука и технологии
Опубликовано 31 мая 2025, 18:45
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Астрономы: спутник Юпитера Европа претендует на обитаемость после смерти Солнца

Правда, произойти это может через миллиарды лет
Портал Phys.org со ссылкой на базу нерецензированных научных материалов arXiv сообщает, что астрономы начали интересоваться перспективами человечества в случае смерти Солнца.
Астрономы: спутник Юпитера Европа претендует на обитаемость после смерти Солнца

© NASA

В исследовании, опубликованном на портале arXiv, астрономы предсказали будущие изменения в Солнечной системе, когда Солнце начнёт умирать через миллиарды лет. Расширение Солнца приведёт к поглощению Меркурия и Венеры, а Земля станет непригодной для жизни. Однако в этот период ледяные миры, такие как Европа — луна Юпитера — могут стать пригодными для жизни из-за сублимации поверхностного льда, создающего атмосферу из водяного пара. Этот эффект станет возможным в силу многокилометровой толщины льда на той же Европе.

Это временное изменение может продлиться несколько сотен тысяч лет, потенциально создавая условия для развития жизни. Учёные особенно заинтересованы в судьбе Юпитера, поскольку его верхние облака превратятся в колоссальные и при этом яркие водные образования, что повлияет на освещённость Европы и ускорит таяние ледяной оболочки на спутнике.

По мнению исследователей, хотя большая часть водяных паров может улетучиться в космическое пространство, часть всё же может задержаться в атмосфере Европы, создав временное окно для потенциального возникновения и развития жизни.