Астрономы: спутник Юпитера Европа претендует на обитаемость после смерти Солнца

В исследовании, опубликованном на портале arXiv, астрономы предсказали будущие изменения в Солнечной системе, когда Солнце начнёт умирать через миллиарды лет. Расширение Солнца приведёт к поглощению Меркурия и Венеры, а Земля станет непригодной для жизни. Однако в этот период ледяные миры, такие как Европа — луна Юпитера — могут стать пригодными для жизни из-за сублимации поверхностного льда, создающего атмосферу из водяного пара. Этот эффект станет возможным в силу многокилометровой толщины льда на той же Европе.

Это временное изменение может продлиться несколько сотен тысяч лет, потенциально создавая условия для развития жизни. Учёные особенно заинтересованы в судьбе Юпитера, поскольку его верхние облака превратятся в колоссальные и при этом яркие водные образования, что повлияет на освещённость Европы и ускорит таяние ледяной оболочки на спутнике.

По мнению исследователей, хотя большая часть водяных паров может улетучиться в космическое пространство, часть всё же может задержаться в атмосфере Европы, создав временное окно для потенциального возникновения и развития жизни.