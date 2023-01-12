Астрономы впервые доказали существование экзопланеты с помощью телескопа "Джеймса Уэбба"И она размером с Землю
Исследователи впервые подтвердили существование планеты, вращающейся вокруг другой звезды. Спасибо телескопу "Джеймс Уэбб". Планета, официально классифицированная как LHS 475 b, почти полностью совпадает по размерам с Землей, составляя 99% от ее диаметра.
Фото: NASA
Спектрограф ближнего инфракрасного диапазона (NIRSpec) "Уэбба" легко и четко зафиксировал планету всего за два транзитных наблюдения. "Нет никаких сомнений в том, что планета существует. Нетронутые данные "Уэбба" подтверждают это", - сказал один из авторов работы.
Эти первые результаты наблюдений за каменистой планетой размером с Землю открывают двери для многих будущих возможностей изучения атмосфер каменистых планет с помощью "Уэбба", - согласился Марк Клэмпин, директор отдела астрофизики в штаб-квартире NASA. ““Уэбб" все ближе и ближе подводит нас к новому пониманию землеподобных миров за пределами нашей Солнечной системы, а миссия только начинается”.
Среди всех действующих телескопов только "Уэбб" способен охарактеризовать атмосферы экзопланет земного размера. Хотя данные показывают, что это земная планета размером с Землю, ученые пока не знают, есть ли у нее атмосфера. Но они могут определенно сказать, чего там нет: "У него не может быть толстой атмосферы с преобладанием метана, как у луны Сатурна Титана".
К тому же не исключается атмосфера из чистого углекислого газа. "Как ни странно, атмосфера из 100% углекислого газа настолько компактнее, что ее очень сложно обнаружить", - говорят астрономы.