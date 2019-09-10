Астрономы впервые сняли черную дыру на видео

Для реализации видео были использованы большие телескопы, с помощью которых ученые производили наблюдения за черными дырами в центре Млечного Пути и в сверхгигантской галактике М87. Известно, что собраны уже все необходимые данные, которые в данный момент находятся на стадии обработки. Научный сайт Phys.org сообщает, что видео должно быть предоставлено уже в 2020 году.

Напомним, что совсем недавно ученые нашли черную дыру в центре галактики. Примечательно, что обнаруженная дыра оказалась сверхмассивной и не поддающейся действующим теоретическим моделям об устройстве вселенной.