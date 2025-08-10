Астрономы впервые заметили, как одна галактика «сосёт» звёзды у соседки

Мост звезд протяжённостью около миллиона световых лет состоит из света, исходящего от звезд, которые были «выдернуты» из своих родных галактик из-за сильного гравитационного притяжения. Учёные смогли увидеть этот очень слабый свет, объединив данные, полученные за 28 часов наблюдений с помощью камеры Dark Energy в Чили.

С одной стороны моста находится дискобразная галактика IC 4965 с группой спутников, а с другой — необычная «медузообразная» галактика JO171, у которой из одной стороны тянутся длинные газовые хвосты. Во время слияния JO171 теряет газ, из-за чего в части её кольцевой структуры перестают образовываться новые звезды.

Это открытие помогает понять не только историю скопления, но и распределение тёмной материи — невидимой субстанции, составляющей большую часть массы Вселенной. Свет от звездного моста отражает расположение тёмной материи.