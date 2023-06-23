Астрономы вступили в спор о смерти известной звезды

Недавние исследования показали, что она находится на поздней стадии сжигания углерода, что делает ее потенциальным кандидатом для превращения в супернову. Тем не менее, ученые, не связанные с исследованием, вызывают сомнения по поводу этого мнения, подчеркнув, что это только одна интерпретация наблюдений.

Бетельгейзе относительно молодая звезда, около 10 миллионов лет, но он сгорает гораздо быстрее, чем Солнце. Ее недавняя деятельность, когда она, казалось бы, затухала, способствовала спекуляции о том, когда может произойти супернова. Тем не менее, точное время такого развития событий остается неопределенным, а оценки варьируются от «нескольких сотен» лет до «десятков тысяч».