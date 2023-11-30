Астрономы выяснили природу загадочных гамма-всплесков

Новая унифицированная модель объясняет загадочные длинные GRB, наблюдаемые в последнее время, и опровергает предыдущие теории. Моделирование, выполненное на новейших суперкомпьютерах, изображает космические слияния, порождающие черные дыры, окруженные массивными дисками, которые и испускают GRB.

Ведущий исследователь Оре Готлиб заявляет, что результаты связывают наблюдения с физикой, лежащей в их основе, и объединяют загадки в исследованиях GRB. Теперь, наблюдая длинный GRB, астрономы могут сделать вывод, что он исходит от черной дыры с колоссальным диском, проливая свет на небесные события, предшествующие этим ярким проявлениям.