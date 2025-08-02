Астрономы заметили странность в электронах рядом с чёрной дырой M87

Исследованием занимается группа учёных из проекта Event Horizon Telescope (EHT). Они используют огромные вычислительные мощности суперкомпьютеров, таких как Stampede3, чтобы смоделировать, как ведёт себя раскалённая плазма и магнитные поля под действием сильной гравитации чёрной дыры.

Эти модели показали, что поведение и температура электронов могут сильно отличаться от прежних ожиданий. Это важно, потому что именно от температуры частиц зависит, как выглядит изображение чёрной дыры.

Однако полученные данные пока не согласуются с некоторыми наблюдениями — например, с уровнем поляризации света, зафиксированным телескопами. Это говорит о том, что современные модели ещё далеки от полной картины.

Команда продолжает работу: впереди анализ новых данных EHT и создание «фильма» о том, как изменяется чёрная дыра с течением времени.