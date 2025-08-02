Наука и технологии
Опубликовано 02 августа 2025, 18:30
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Астрономы заметили странность в электронах рядом с чёрной дырой M87

Намного горячее, чем считалось раньше
После публикации первого изображения чёрной дыры в галактике M87 в 2019 году, учёные продолжают изучать, что происходит вблизи её горизонта событий — границы, за которой ничто не может вырваться обратно, даже свет. Теперь новые суперкомпьютерные симуляции показали: электроны вокруг чёрной дыры могут быть в 100 раз горячее протонов, что стало неожиданным открытием.
Астрономы заметили странность в электронах рядом с чёрной дырой M87

© Ferra.ru

Исследованием занимается группа учёных из проекта Event Horizon Telescope (EHT). Они используют огромные вычислительные мощности суперкомпьютеров, таких как Stampede3, чтобы смоделировать, как ведёт себя раскалённая плазма и магнитные поля под действием сильной гравитации чёрной дыры.

Эти модели показали, что поведение и температура электронов могут сильно отличаться от прежних ожиданий. Это важно, потому что именно от температуры частиц зависит, как выглядит изображение чёрной дыры.

Однако полученные данные пока не согласуются с некоторыми наблюдениями — например, с уровнем поляризации света, зафиксированным телескопами. Это говорит о том, что современные модели ещё далеки от полной картины.

Команда продолжает работу: впереди анализ новых данных EHT и создание «фильма» о том, как изменяется чёрная дыра с течением времени.

Источник:phys
Автор:Максим Многословный
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