Астрономы засняли, как близкая звезда «надувает пузыри» размером с 75 Солнц

Опубликовано 14 сентября 2024, 00:451 мин.
Астрономы засняли, как близкая звезда «надувает пузыри» размером с 75 СолнцКрасный гигант
Астрономы с помощью телескопа ALMA в Чили получили необычные изображения красного гиганта R Doradus, расположенной в 180 световых годах от Земли. Эта массивная звезда, которая примерно в 350 раз больше Солнца, приближается к концу своей жизни и демонстрирует процесс конвекции — явления, при котором пузырьки горячего газа переносят энергию от ядра звезды к ее поверхности, а затем остывают и опускаются, подобно «космической лавовой лампе».
На снимках телескопа видно, что некоторые из этих конвективных пузырей, в 75 раз превышают ширину Солнца. Пузыри завершают свой цикл примерно за месяц, что быстрее, чем предсказывали астрономы ранее. Эти беспрецедентные подробности позволяют по-новому взглянуть на эволюцию звезд по мере их старения.
Это исследование может углубить наше понимание жизненных циклов звезд, в том числе того, как они выбрасывают в космос такие элементы, как углерод и азот, необходимые для формирования планет и жизни.