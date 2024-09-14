Астрономы засняли, как близкая звезда «надувает пузыри» размером с 75 Солнц

Красный гигант

Астрономы с помощью телескопа ALMA в Чили получили необычные изображения красного гиганта R Doradus, расположенной в 180 световых годах от Земли. Эта массивная звезда, которая примерно в 350 раз больше Солнца, приближается к концу своей жизни и демонстрирует процесс конвекции — явления, при котором пузырьки горячего газа переносят энергию от ядра звезды к ее поверхности, а затем остывают и опускаются, подобно «космической лавовой лампе».