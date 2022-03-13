Астрономы засняли последствия взрыва сверхновой

Расположенная примерно в 500 миллионах световых лет от Земли в созвездии Скульптора, галактика “Колесо Телеги” представляет собой спиральную галактику, которая несколько миллионов лет назад слилась с соседней галактикой меньшего размера, что привело к ее необычной двухкольцевой форме.

Используя Телескоп новых технологий ESO в Чили, астрономы сфотографировали галактику “Колесо Телеги”в декабре 2021 года, и только потом поняли, что в нижней левой области галактики, недавно вспыхнула сверхновая.

Сверхновые - это яркие звездные взрывы, которые происходят, когда массивные звезды достигают конца своей жизни. Взрыв может быть виден наблюдателям в течение нескольких месяцев или даже лет.

А эта конкретная сверхновая, произошла совсем недавно. Ученые смогли сравнить новые изображения с теми, которые были сделаны в августе 2014 года и на которых не выявили никаких следов сверхновой, говорится в заявлении ESO.