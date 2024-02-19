Войти
Продолжая, Вы принимаете Условия и Политику конфиденциальности Rambler&Co ID
Наука и технологии
Опубликовано 19 февраля 2024, 17:14
1 мин.

Asus анонсировала умную кофемашину со встроенным ИИ

Кухня становится все «смышленнее»
Asus объявила о сотрудничестве с Hario, производителем кофемашин, для создания умной модели V60.

Эта кофемашина будет оснащена встроенным искусственным интеллектом и позволит пользователям создавать персонализированные рецепты приготовления кофе, а также использовать рецепты от лучших барист со всего мира.

Кофемашина V60 будет оснащена V60-фильтром и системой Hario V60 для приготовления кофе. Она будет включать в себя 18 предварительно установленных рецептов приготовления кофе, а также 10 уровней потока приготовления напитка.

Asus анонсировала умную кофемашину со встроенным ИИ
© ITHome

Кроме того, девайс будет оснащен системой управления температурой и электронными весами, которые позволят точно настроить температуру и объем воды от 80℃ до 96℃.

В настоящее время нет никакой информации о цене или дате выхода V60. Ожидается, что Asus и Hario объявят дополнительную информацию в ближайшее время.

Источник:ITHome
Автор:Булат Кармак
Теги:
#кофеварка
,
#ASUS
,
#Искусственный интеллект