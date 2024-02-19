Asus анонсировала умную кофемашину со встроенным ИИ

Эта кофемашина будет оснащена встроенным искусственным интеллектом и позволит пользователям создавать персонализированные рецепты приготовления кофе, а также использовать рецепты от лучших барист со всего мира.

Кофемашина V60 будет оснащена V60-фильтром и системой Hario V60 для приготовления кофе. Она будет включать в себя 18 предварительно установленных рецептов приготовления кофе, а также 10 уровней потока приготовления напитка.