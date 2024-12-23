ASUS добавила в Windows праздничный баннер, вызвавший панику у пользователей

В панике многие начали проверять свои системы и обнаруживали процесс под названием «Christmas.exe» в диспетчере задач. Это создало у пользователей впечатление, что их устройства заражены вирусом. Однако, как выяснилось, баннер стал частью новогодней рекламной кампании от ASUS, встроенной в их программное обеспечение Armoury Crate.

Рождественский баннер, который может появляться при включении ПК или во время игры, был плохо маркирован, что стало причиной недоразумений.