Наука и технологии
Опубликовано 23 декабря 2024, 17:32
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ASUS добавила в Windows праздничный баннер, вызвавший панику у пользователей

Они приняли его за вирус
Некоторые пользователи компьютеров ASUS в декабре 2024 года заметили странный рождественский баннер на экране своих устройств. Вместо обычного новогоднего оформления, многие восприняли его как вирус или нежелательную программу. Баннер, представляющий собой рождественский венок с надписью «Press ESC to exit», появился на экранах пользователей и в некоторых случаях даже вызвал сбои в приложениях.
ASUS добавила в Windows праздничный баннер, вызвавший панику у пользователей

© Ferra.ru

В панике многие начали проверять свои системы и обнаруживали процесс под названием «Christmas.exe» в диспетчере задач. Это создало у пользователей впечатление, что их устройства заражены вирусом. Однако, как выяснилось, баннер стал частью новогодней рекламной кампании от ASUS, встроенной в их программное обеспечение Armoury Crate.

Рождественский баннер, который может появляться при включении ПК или во время игры, был плохо маркирован, что стало причиной недоразумений.

ASUS добавила в Windows праздничный баннер, вызвавший панику у пользователей

© Windowslatest

Источник:Windowslatest
Автор:Булат Кармак
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