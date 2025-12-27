ASUS, HP и Dell столкнулись с острым дефицитом ОЗУ для своих ПК и ноутбуков

Ожидается, что цены на DDR5 в 2026 году вырастут до 45%, что создаёт дополнительные сложности для производителей. В ответ на дефицит компании рассматривают несколько вариантов. Первый — повысить цену готовых ПК, что может снизить интерес покупателей. Второй — выпуск моделей с уменьшенным объёмом памяти, например, базовые ноутбуки с 8 ГБ вместо рекомендуемых 16 ГБ. Третий вариант — откладывать запуск новых устройств, чтобы дождаться поставок.

Ситуация может замедлить выход новых процессоров и видеокарт, а текущие модели останутся на рынке дольше ожидаемого времени.