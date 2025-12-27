ASUS, HP и Dell столкнулись с острым дефицитом ОЗУ для своих ПК и ноутбуков

Опубликовано 27 декабря 2025, 16:301 мин.
ASUS, HP и Dell столкнулись с острым дефицитом ОЗУ для своих ПК и ноутбуковПроизводители ищут решения, включая перенос запусков новых ПК
Крупные производители ПК испытывают серьёзные трудности с поставками оперативной памяти. Несмотря на наличие средств, ASUS, HP и Dell не могут получить достаточные объёмы DRAM. Компании напрямую обращаются к поставщикам, таким как Samsung и SK hynix, чтобы заключить долгосрочные контракты, но предложение не успевает за спросом.
© Ferra.ru
Ожидается, что цены на DDR5 в 2026 году вырастут до 45%, что создаёт дополнительные сложности для производителей. В ответ на дефицит компании рассматривают несколько вариантов. Первый — повысить цену готовых ПК, что может снизить интерес покупателей. Второй — выпуск моделей с уменьшенным объёмом памяти, например, базовые ноутбуки с 8 ГБ вместо рекомендуемых 16 ГБ. Третий вариант — откладывать запуск новых устройств, чтобы дождаться поставок.
Ситуация может замедлить выход новых процессоров и видеокарт, а текущие модели останутся на рынке дольше ожидаемого времени.