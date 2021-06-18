ASUS начала производить лапшу быстрого приготовления

Об этом сообщается на сайте Tomshardware. На упаковках новой лапши ASUS Republic of Gamers (ROG) расположились виртуальные герои, которых часто в своих рекламах использовал игровой бренд. Предполагается, за счет их узнаваемости лапша сможет сыскать популярность на азиатском рынке.

Известно, что производством лапши ASUS занялась в сотрудничестве с продуктовой компанией Taiwan TTL. На данный момент не понятно, как именно производитель техники собирается логически обосновывать выход на новый рынок. Может быть, лапшу быстрого приготовления бренда начнут позиционировать как геймерскую.