ASUS начала производить лапшу быстрого приготовления

Наука и технологии
Сегодня в 14:59
ASUS начала производить лапшу быстрого приготовленияВнезапно
Известный тайваньский производитель техники ASUS, внезапно, вышел на новый рынок. Так, компания выпустила лапшу быстрого приготовления собственного производства.
Об этом сообщается на сайте Tomshardware. На упаковках новой лапши ASUS Republic of Gamers (ROG) расположились виртуальные герои, которых часто в своих рекламах использовал игровой бренд. Предполагается, за счет их узнаваемости лапша сможет сыскать популярность на азиатском рынке.
Известно, что производством лапши ASUS занялась в сотрудничестве с продуктовой компанией Taiwan TTL. На данный момент не понятно, как именно производитель техники собирается логически обосновывать выход на новый рынок. Может быть, лапшу быстрого приготовления бренда начнут позиционировать как геймерскую.