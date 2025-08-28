Asus представила игровой роутер TUF Gaming BE9400 с поддержкой Wi-Fi 7 и четырьмя портами 2.5G

Устройство оснащено тремя LAN-портами 2.5G и одним WAN-портом 2.5G, а также поддержкой сверхшироких каналов 320 МГц, 4096-QAM и технологии Multi-Link Operation (MLO). Это обеспечивает стабильное соединение с минимальными задержками и покрытие до 230 м², что делает роутер подходящим для игр, стриминга в 4K и «умных» домов.

Для геймеров предусмотрены выделенный игровой порт, режим Mobile Game Mode и OpenNAT для упрощенной настройки соединений. Также поддерживается USB-подключение к 4G/5G-сетям, чтобы всегда оставаться онлайн.