Asus представила игровую мышь Tianxuan Mini сроком службы в 100 млн нажатий

Asus представила игровую мышь Tianxuan Mini сроком службы в 100 млн нажатийА одного заряда хватает на 134 часа
Asus показала свою новую игровую мышь Tianxuan Mini, уже доступную для предварительного заказа. По информации компании, ее срок службы составляет до 100 млн нажатий.
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Эта мышь специально разработана для пользователей с маленькими руками, обладая симметричным дизайном и легкой конструкцией: всего 65 грамм и компактные размеры 115×63,4×37,5 мм. Доступны варианты цветов Moonlight Silver и Magic Cyan.
Игровая мышь оснащена сенсором с разрешением 12 000 DPI киберспортивного класса, ускорением 35g и скоростью до 300 IPS. Также имеется, четыре установленных DPI (400, 800, 1600 и 3200) и шесть программируемых кнопок.
Она поддерживает тройную систему подключения — Type-C, 2.4G и Bluetooth, а заряда хватает на 134 часа непрерывной работы. Визуально у нее есть эффекты светового логотипа Tianxuan и поддержкой AuraSync. Программное обеспечение Asus Armoury Crate предоставляет множество опций для настройки световых эффектов. Ее механические переключатели выдерживают до 100 миллионов нажатий.
Официального старта продаж запланированного на 9 января.