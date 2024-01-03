Asus представила игровую мышь Tianxuan Mini сроком службы в 100 млн нажатий

Эта мышь специально разработана для пользователей с маленькими руками, обладая симметричным дизайном и легкой конструкцией: всего 65 грамм и компактные размеры 115×63,4×37,5 мм. Доступны варианты цветов Moonlight Silver и Magic Cyan.

Игровая мышь оснащена сенсором с разрешением 12 000 DPI киберспортивного класса, ускорением 35g и скоростью до 300 IPS. Также имеется, четыре установленных DPI (400, 800, 1600 и 3200) и шесть программируемых кнопок.