Asus представила сразу два роутера с поддержкой новейшего стандарта Wi-Fi 7

Вот и ASUS решила не выделяться и представить сразу два новых роутера, ориентированных на игровые устройства и совместимость с ещё не вышедшим стандартом Wi-Fi 7.

Называются новинки не очень user-friendly: Rapture GT-BE98 и RT-BE96U. При этом входят они в популярную игровую линейку бренда ASUS ROG.

У устройств есть сразу несколько отличительных особенностей. Первая — ультрасовременный дизайн. Вторая — поддержка Wi-Fi 7.

При этом GT-BE98 представляет из себя четырёхдиапазонный маршрутизатор, поддерживающий два диапазона 5 ГГц, один диапазон 6 ГГц и один диапазон 2,4 ГГц, а RT-BE96U — трёхдиапазонный вариант с поддержкой лишь одного диапазона в 5 ГГц.

На данный момент нет точной информации о стоимости и доступности этих маршрутизаторов.