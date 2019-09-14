Атака дронов вызвала пожар на крупнейшем нефтяном заводе

Пожары начали тушить в четыре утра по местному времени. О том, что причиной стала атака беспилотников, сообщают официальные источники. Загоревшиеся объекты находятся на месторождениях Абкаик и Хураис. Возгорание уже удалось взять под контроль.

Ответственность за нападение взяли йеменские хуситы. По словам представителя, группировка использовала 10 дронов. Власти Саудовской Аравии пока атаку не прокомментировали.

Стоит отметить, что в Хураисе добывается около 1% мировой нефти. В Абкайке же находится один из крупнейших в стране и в мире нефтеперерабатывающий завод.