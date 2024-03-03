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Наука и технологии
Опубликовано 03 марта 2024, 13:26
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Атака хакеров нарушила доступ к лекарствам для миллионов людей

Более 90% аптек пострадало
Недавняя атака вымогательского ПО на компанию Change Health, которая обрабатывает рецепты для миллионов американцев, привела к значительным сбоям в системе здравоохранения.

Атака включала в себя кражу данных пациентов, шифрование файлов компании и требование выкупа. В результате Change Health пришлось отключить большую часть своей сети, что затронуло более 90% аптек США. Хотя некоторые аптеки нашли обходные пути, многие пациенты столкнулись с трудностями. Финансовые последствия для поставщиков медицинских услуг весьма значительны: по оценкам, ежедневно теряются миллионы.

Компания Change Health объявила о временной программе кредитования, чтобы помочь пострадавшим поставщикам, и запустила новую версию своего онлайн-сервиса по выписке рецептов. Однако американские чиновники предупреждают, что для возобновления нормальной работы может потребоваться несколько недель.

Источник:The Washington Post
Автор:Максим Многословный
Теги:
#аптека
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#взлом
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#сша