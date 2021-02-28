Атеисты и верующие оказались близки по моральным ориентирам

Нравственные ценности атеистов и верующих могут немного различаться, но, как обнаружили учёные, и те, и другие имеют одинаковый «моральный компас». Исследователи провели четыре онлайн-опроса в двух странах: США, где религиозность является нормой, и Швеции, которая является одной из самых светских в мире. Участники должны были соглашаться или не соглашаться с некоторыми утверждениями.

В итоге обе группы набрали примерно одинаковый низкий балл по аморальным тенденциям. Люди в основном не соглашались с такими утверждениями, как «Я готов быть неэтичным, если верю, что это поможет мне добиться успеха».

Кроме того, почти все опрошенные высоко оценили моральные ценности, защищающие человека. Это справедливость, свобода и защита от угнетения. Также интересно то, что и верующие люди, и атеисты считали рациональное мышление важной ценностью.

Разница наблюдалась в сферах, касающихся группового поведения. Верующие склонны гораздо выше ценить лояльность к группе, уважение к авторитетным фигурам.