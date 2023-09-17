Atlantic: Штаты в случае большой войны останутся без оружия и поддержки

Авторы статьи полагают, что американские вооруженные силы могут исчерпать запасы боеприпасов в течение нескольких недель, а по важнейшим категориям - менее чем за неделю. Авторы также утверждают, что Вашингтону не следует полагаться на военную помощь союзников. Они отмечают, что поставки оружия на Украину повлияли на способность западных стран оказывать помощь США.

Поэтому в публикации содержится призыв к США увеличить финансирование, восстановить оборонную промышленность и ослабить ограничения на сотрудничество с союзниками в области оборонного производства.