Atlantic: Штаты в случае большой войны останутся без оружия и поддержкиПотому что все «забрала» Украина
В случае крупного конфликта в США могут быстро закончиться боеприпасы и поддержка союзников, говорится в статье, опубликованной в журнале The Atlantic силами обозревателя Кори Шейка.
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Авторы статьи полагают, что американские вооруженные силы могут исчерпать запасы боеприпасов в течение нескольких недель, а по важнейшим категориям - менее чем за неделю. Авторы также утверждают, что Вашингтону не следует полагаться на военную помощь союзников. Они отмечают, что поставки оружия на Украину повлияли на способность западных стран оказывать помощь США.
Поэтому в публикации содержится призыв к США увеличить финансирование, восстановить оборонную промышленность и ослабить ограничения на сотрудничество с союзниками в области оборонного производства.