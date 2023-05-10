Атомная электростанция Westinghouse AP300 настолько мала, что поместится на футбольном поле

AP300, основанный на реакторе AP1000 компании Westinghouse, представляет собой одноконтурный реактор с водой под давлением мощностью 300 МВтэ и сроком службы более 80 лет. Он уже получил одобрение в США, Великобритании и Китае и соответствует европейским стандартам коммунальных требований (EUR), что упрощает процесс лицензирования в некоторых регионах.

При меньшем количестве потенциальных точек отказа реактор оснащен пассивными системами отключения и охлаждения, которые полагаются на гравитацию, естественную циркуляцию и давление газа вместо дизельных двигателей и насосов. Дополнительные меры безопасности включают системы несанкционированного контроля и защиты реактора от опасных колебаний, а также систему затопления, которая может быстро охладить активную зону в случае аварии.

Помимо выработки электроэнергии, AP300 может быть использован для различных целей, включая отопление, обслуживание нефте- и газодобычи, промышленных объектов и поддержку будущей водородной экономики.