Атомная подлодка США впервые зашла в порт Исландии на фоне интереса РФ к Арктике

Подлодка прибыла в порт Грундартанги. Это первый случай, когда атомная подлодка — от любой страны — пришвартовалась в Исландии. Это также произошло на фоне усилившейся активности России и Китая в Арктике, где тают льды и появляются новые морские пути.

Newport News не несёт ядерного оружия (Власти Исландии разрешили такие заходы только при таком условии) — она оснащена крылатыми ракетами Tomahawk и торпедами MK-48.