Атомная подлодка США впервые зашла в порт Исландии на фоне интереса РФ к Арктике

Опубликовано 10 июля 2025, 21:001 мин.
Атомная подлодка США впервые зашла в порт Исландии на фоне интереса РФ к АрктикеСМИ назвали это “сигналом”
Американская атомная подлодка USS Newport News впервые в истории зашла в порт Исландии, что стало большим событием для Арктического региона. Адмирал Стюарт Манш, командующий ВМС США в Европе и Африке даже заявил, что это демонстрирует силу и готовность США.
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Подлодка прибыла в порт Грундартанги. Это первый случай, когда атомная подлодка — от любой страны — пришвартовалась в Исландии. Это также произошло на фоне усилившейся активности России и Китая в Арктике, где тают льды и появляются новые морские пути.
Newport News не несёт ядерного оружия (Власти Исландии разрешили такие заходы только при таком условии) — она оснащена крылатыми ракетами Tomahawk и торпедами MK-48.