Атомная подводная лодка Австралии обзавелась разработчиком

Соглашение предусматривает беспрецедентный обмен технологиями: Великобритания и США предоставляют Австралии технологический опыт и готовые атомные подводные лодки в процессе создания инфраструктуры для своей программы подводных лодок. Строительство АПЛ класса SSN-AUKUS начнется после завершения строительства последних АПЛ класса Astute. Контракт также будет способствовать усовершенствованию завода BAE Systems в Барроу-ин-Фернесс и расширению площадки Rolls-Royce Raynesway для строительства ядерных реакторов.

Подводные лодки будут оснащены общими технологиями и компонентами, используемыми всеми тремя ВМС.