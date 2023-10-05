Наука и технологии
12:32, 05 октября 2023
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Атомная подводная лодка Австралии обзавелась разработчиком

Сроки разработки не уточняются

Министерство обороны Великобритании заключило контракт стоимостью 3,95 млрд фунтов стерлингов на выполнение работ по детальному проектированию и долгосрочной закупке атомной ударной подводной лодки класса SSN-AUKUS в рамках реализации соглашения AUKUS между Великобританией, США и Австралией. Это соглашение призвано обеспечить Королевский военно-морской флот Австралии атомными ударными подводными лодками, которые заменят его традиционный флот класса Collins.

Атомная подводная лодка Австралии обзавелась разработчиком

© Ferra.ru / Kandinsky 2.2

Соглашение предусматривает беспрецедентный обмен технологиями: Великобритания и США предоставляют Австралии технологический опыт и готовые атомные подводные лодки в процессе создания инфраструктуры для своей программы подводных лодок. Строительство АПЛ класса SSN-AUKUS начнется после завершения строительства последних АПЛ класса Astute. Контракт также будет способствовать усовершенствованию завода BAE Systems в Барроу-ин-Фернесс и расширению площадки Rolls-Royce Raynesway для строительства ядерных реакторов.

Подводные лодки будут оснащены общими технологиями и компонентами, используемыми всеми тремя ВМС.

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