Атомная подводная лодка Австралии обзавелась разработчиком

Атомная подводная лодка Австралии обзавелась разработчикомСроки разработки не уточняются
Министерство обороны Великобритании заключило контракт стоимостью 3,95 млрд фунтов стерлингов на выполнение работ по детальному проектированию и долгосрочной закупке атомной ударной подводной лодки класса SSN-AUKUS в рамках реализации соглашения AUKUS между Великобританией, США и Австралией. Это соглашение призвано обеспечить Королевский военно-морской флот Австралии атомными ударными подводными лодками, которые заменят его традиционный флот класса Collins.
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Соглашение предусматривает беспрецедентный обмен технологиями: Великобритания и США предоставляют Австралии технологический опыт и готовые атомные подводные лодки в процессе создания инфраструктуры для своей программы подводных лодок. Строительство АПЛ класса SSN-AUKUS начнется после завершения строительства последних АПЛ класса Astute. Контракт также будет способствовать усовершенствованию завода BAE Systems в Барроу-ин-Фернесс и расширению площадки Rolls-Royce Raynesway для строительства ядерных реакторов.
Подводные лодки будут оснащены общими технологиями и компонентами, используемыми всеми тремя ВМС.