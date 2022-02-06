Атомные подлодки российского флота вооружат новыми торпедами

Наука и технологии
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Атомные подлодки российского флота вооружат новыми торпедамиС улучшенными характеристиками
Источник в оборонно-промышленном комплексе сообщил ТАСС, что в скором времени российские атомные подлодки вооружат перспективными электрическими торпедами УЭТ-1 «Ихтиозавр».
В ближайшей перспективе планируется вооружить некоторые проекты атомных подлодок новейшими торпедами УЭТ-1
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Уточняется, что процесс перевооружения подлодок начнется после полного оснащения новейшими торпедами дизель-электрических подлодок проектов 636.3 "Варшавянка" и "Лада" проекта 677.
ТАСС предупредило, что не располагает официальной информацией на этот счет.
Небольшая справка: УЭТ-1 – универсальная самонаводящаяся электрическая торпеда с калибром 533 мм. Характеристики боеприпаса закрыты для общественности, для экспортных поставок заявлена скорость 50 узлов и дальность 25 км. Среди особенностей отмечается функция обнаружения кильватерных следов надводных кораблей и возможность плавной регулировки скорости.
Источник: ТАСС