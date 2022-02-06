Атомные подлодки российского флота вооружат новыми торпедами

Уточняется, что процесс перевооружения подлодок начнется после полного оснащения новейшими торпедами дизель-электрических подлодок проектов 636.3 "Варшавянка" и "Лада" проекта 677.

ТАСС предупредило, что не располагает официальной информацией на этот счет.

Небольшая справка: УЭТ-1 – универсальная самонаводящаяся электрическая торпеда с калибром 533 мм. Характеристики боеприпаса закрыты для общественности, для экспортных поставок заявлена скорость 50 узлов и дальность 25 км. Среди особенностей отмечается функция обнаружения кильватерных следов надводных кораблей и возможность плавной регулировки скорости.