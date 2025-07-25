Атомный крейсер «Адмирал Нахимов» отправили на испытания после ремонта

Костин отметил, что в ближайшее время крейсер может быть введен в состав Военно-морского флота России.

В Минобороны заявляли, что после модернизации крейсер получит современное вооружение, включая гиперзвуковые ракеты «Циркон» и дальнобойные крылатые ракеты «Калибр». Ранее помощник президента Николай Патрушев сообщил, что на корабле запущены атомные реакторы и он скоро вернется в строй.

«Адмирал Нахимов» — корабль первого ранга, входит в состав Северного флота и считается одним из самых мощных крейсеров России.