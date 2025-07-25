Атомный крейсер «Адмирал Нахимов» отправили на испытания после ремонта

Опубликовано 25 июля 2025, 17:191 мин.
Атомный крейсер «Адмирал Нахимов» отправили на испытания после ремонтаСкоро вернется в строй
Ремонт тяжелого атомного крейсера «Адмирал Нахимов» завершен, и корабль уже отправился на испытания. Об этом сообщил глава ВТБ и председатель совета директоров «Объединенной судостроительной корпорации» Андрей Костин во время встречи с президентом Владимиром Путиным в Северодвинске.
Костин отметил, что в ближайшее время крейсер может быть введен в состав Военно-морского флота России.
В Минобороны заявляли, что после модернизации крейсер получит современное вооружение, включая гиперзвуковые ракеты «Циркон» и дальнобойные крылатые ракеты «Калибр». Ранее помощник президента Николай Патрушев сообщил, что на корабле запущены атомные реакторы и он скоро вернется в строй.
«Адмирал Нахимов» — корабль первого ранга, входит в состав Северного флота и считается одним из самых мощных крейсеров России.