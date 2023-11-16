Аудиогигант Sonos намекнул на запуск абсолютно нового продукта в 2024 году

Несмотря на снижение доходов на 5,5% по сравнению с предыдущим годом, Спенс сохраняет оптимизм, называя 2024 год началом «многолетнего цикла производства». Он намекнул, что во второй половине 2024 года появится «новая многомиллиардная категория», и выразил волнение по поводу продукта, который принесет доход более 100 млн долларов.

Может быть, это долгожданные наушники Sonos? Упоминание Спенса об исследованиях и разработках подталкивает к предположениям: возможно, это связано с приобретением Sonos компании Mayht, известной своими инновационными технологиями изготовления акустических преобразователей.