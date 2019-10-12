Наука и технологии
Сегодня 13:17
Аудиокассеты перестали производить из-за нехватки сырья
Не хватает гамма-оксида железа
Один из крупнейших производителей носителей на магнитной ленте «Национальная аудио компания» (NAC) из США сообщил о приостановке производства аудиокассет. На это просто не хватает сырья.
Об этом компания написала клиентам. В письме указано, что во всём мире сейчас наблюдается нехватка гамма-оксида железа — материала, использующегося для записи на магнитную ленту. В этом году компания получила только две тонны сырья. Этого недостаточно для выполнения всех заказов.
Кроме того, единственный завод NAC по переработке гамма-оксида железа большую часть года находился на ремонте. Сейчас компания ожидает, что ей поставят как минимум 50 дополнительных тонн сырья, поэтому к концу года она может восстановить производство.
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