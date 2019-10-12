Аудиокассеты перестали производить из-за нехватки сырья

Об этом компания написала клиентам. В письме указано, что во всём мире сейчас наблюдается нехватка гамма-оксида железа — материала, использующегося для записи на магнитную ленту. В этом году компания получила только две тонны сырья. Этого недостаточно для выполнения всех заказов.

Кроме того, единственный завод NAC по переработке гамма-оксида железа большую часть года находился на ремонте. Сейчас компания ожидает, что ей поставят как минимум 50 дополнительных тонн сырья, поэтому к концу года она может восстановить производство.